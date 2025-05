La journée commence bien avec un ensoleillement optimal en matinée sur l’ensemble du département.

Prévisions pour ce vendredi 23 mai 2025 :

Mais à partir de la mi-journée, les pentes se chargent en nuages alors que les Cirques, le Volcan et les hauteurs au-dessus de 2000 mètres restent au soleil. L’après-midi, les nuages progressent et prennent l’ascendant. Les régions du nord et de l’est essuient même quelques faibles averses.

En fin de journée et début de soirée, une dégradation frontale et pluvieuse pointe le bout de son nez sur le sud du département, annonçant une nuit suivante plutôt maussade.

Le vent de secteur Sud est présent de Saint-Leu au Port et sur la facade Est du Volcan. Les rafales y atteignent 40 à 50 km/h à la mi-journée. Il se renforce en soirée pour atteindre les 55 à 65 km/h. A signaler des rafales également dans les hauts.

La mer devient agitée à forte sur l’ouest, le sud et l’est. La houle de Sud-Est est voisine de 2 mètres 50.