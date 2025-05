Mehdi, 23 ans, est atteint d’une maladie génétique : la protéinose alvéolaire. Il doit se rendre prochainement en métropole pour des soins et pouvoir figurer sur le registre des transplantation pulmonaire. Une cagnotte en ligne a été lancée pour l’aider dans ses démarches.

Maladie rare, la protéinose alvéolaire affecte les poumons en remplissant les alvéoles de graisses. Cela entraîne une détresse respiratoire.

C’est à 11 ans que sa famille découvre qu’il est porteur de cette maladie ; des allers-retours se sont enchaînés entre La Réunion et l’hôpital Necker à Paris.

"Une vie qui va changer nos habitudes de vie et surtout avec ces hauts et ces bas. Des rendez-vous, des contrôles réguliers", confie sa maman. Sous oxygène lors des efforts, il sort peu car il se fatigue vite. Il doit se rendre prochainement à l’hôpital Foch pour y rencontrer une équipe médicale et surtout être sur le registre des transplantations pulmonaires.

"En tant que maman, je suis parfois dépourvue de réponse , quand votre fils vous demande "je vais mourir quand" ", vient conclure la maman de Mehdi.