Une étude met en évidence le manque de sommeil chronique chez les collégiens et propose une solution concrète : commencer les cours à 9h.

Ce changement d’horaire pourrait, selon les chercheurs, améliorer la santé mentale, le bien-être et les performances scolaires des élèves

Début des cours à 9h ?

Menée au sein de l’internat de Sourdun, en Seine-et-Marne, l’étude du Conseil scientifique de l’Éducation nationale a comparé deux groupes d’élèves de 5e et 4e.

L’un suivait un emploi du temps classique avec des cours à 8h, l’autre débutait à 9h. Résultat : les adolescents du second groupe dormaient en moyenne une heure de plus par nuit, avec un impact positif sur leur concentration, leur humeur et leurs résultats scolaires.

BFMTV rapporte les propos de Stéphanie Mazza, professeure de neuropsychologie à l’Université Lyon 1, qui rappelle que les collégiens dorment souvent une à deux heures de moins que nécessaire en semaine.

Ce déficit est lié à leur rythme biologique modifié à la puberté, qui retarde naturellement l’endormissement.