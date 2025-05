Sapeur-pompier depuis 2000, Ludovic Payet publie un texte, partagé sous forme de slam, pour mettre en avant son métier et encourager les jeunes pompiers. Interview.

Pouvez-vous vous présenter ?

"Je m’appelle Payet Ludovic. Sapeur-pompier à la Réunion depuis août 2000 après un passage à l’école mythique des sapeurs-pompiers de Paris .

J’ai démarré ma carrière en tant que sapeur-pompier volontaire et j’ai basculé le professionnel en 2008 après avoir obtenu le concours. Aujourd’hui, je travaille au centre de secours du Port avec tout son lot de risques, moi-même défenseur de cet humble métier où j’essaie de faire vivre ma passion par le biais de ma page Facebook afin de promouvoir au mieux ce beau métier, j’accompagne beaucoup de jeunes qui souhaitent ou qui hésitent à passer le cap grâce aux réseaux qui donne une retombée positive."

Quel(s) message(s) souhaitez-vous faire passer aux jeunes qui souhaitent devenir pompiers ou qui viennent d’entrer dans cette profession ?

"Comme je dis tout le temps aux jeunes : ne vous laissez pas décourager par les difficultés ou les moments de doute. Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Faites confiance à votre corps et à votre détermination ne jamais abandonner vos rêves et faites de vos rêves une réalité.

N’hésitez pas à pousser la porte pour devenir sapeur pompier professionnel ou volontaire, il y aura toujours une main qui vous sera tendue."

Vous sortez un slam qui parle de votre métier...

"Aujourd’hui à travers ce petit slam, d’ailleurs l’idée du slam est venue après avoir écrit ce petit texte que j’avais partagé pour nos dernières jeunes recrues qui disait "vous ne serez pas seul, nos anciens que nous oublierons jamais nous ont également accompagné parce que face aux difficultés que nous rencontrons vous aurez toujours un collègue sur qui compter" , je dis tout le temps dans toute une carrière nous allons voir, vivre des moments pas toujours simples mais croyez moi, il n’y a que dans ces moments que nous savons pourquoi nous faisons ce beau métier."

Avez-vous d’autres projets ?

"Mon prochain objectif, c’est de mettre tout ce qu’on a pu vivre à travers un livre et bien entendu notre métier est basé sur le sport. Je ne manquerai pas, très prochainement avec les collègues, de relever de nouveaux défis sportifs afin de promouvoir la profession et je termine en disant le sport c’est le bien-être ..."