Le PSG disputera la finale de la Ligue des Champions le samedi 31 mai. Plusieurs Réunionnais auront la chance d’assister au match face à l’Inter Milan. Ils s’envoleront ce mercredi en direction de Munich.

Ils seront 14 à s’envoler pour Munich et évidemment ils rêvent du sacre. Le Fan Club du PSG Réunion est optimiste avant la finale de la Ligue des Champions. Ce sacre dans la plus belle des compétitions européennes, les supporters l’attendent depuis des années.

Johnny supporte le club depuis sa création en 1970, pour lui assister à ce match c’est un rêve. "Je me rappelle, je regardais la télé avec mon père. Quand le PSG est monté en première division, le président de Paris s’est agenouillé pour embrasser la pelouse du Parc des Princes. Aujourd’hui le rêve est devenu réalité, on est en finale de la Ligue des Champions".

À Gillot, le fan club portera un maillot rose pour ne pas passer inaperçu. Notre île sera bien représentée à Munich. "On a toujours le drapeau de La Réunion avec nous, plus nos banderoles historiques, on va nous remarquer. On est le fan-club le plus ancien dans le monde. Il y a 186 fan-clubs dans le monde entier, on a eu le plus de places parce qu’on est les plus anciens", explique Alain Joineau, Président du Fan Club PSG 974.

Ils s’envoleront à 22h ce mercredi 28 mai. Ce samedi 31 mai, le PSG va défier l’Inter de Milan en espérant une issue aussi favorable que la coupe de France.