L’intersyndicale des taxis de La Réunion annonce sa participation à une mobilisation nationale prévue le 19 mai 2025, aux côtés des taxis de l’Hexagone et d’Outre-Mer. Cette action vise à dénoncer le projet de convention en cours de négociation sur le transport sanitaire par taxi, jugé profondément destructeur pour le secteur.

Communiqué :

Malgré 15 mois de discussions avec les autorités compétentes et en l’absence d’un accord avec les organisations professionnelles représentatives, les négociations sont aujourd’hui au point mort. Le projet actuel met gravement en danger la viabilité économique des entreprises de taxi, en précarisant davantage leur activité et en compromettant la qualité du service rendu à la patientèle.

L’intersyndicale alerte sur les conséquences concrètes de cette réforme, notamment pour les usagers du transport sanitaire. À La Réunion, plus de 50 % des transports sanitaires sont assurés par les taxis, représentant environ 85 000 personnes chaque année. Cela correspond à près d’un million de courses réalisées chaque année à la Réunion. La disparition ou la baisse drastique de cette offre ne pourra pas être absorbée par les sociétés d’ambulance.

Perturbations prévues le 19 mai 2025

• Aucun taxi ne proposera de transport sanitaire ce jour-là. Les patients sont invités à organiser leur transport de manière autonome.

• Les établissements de soins sont également informés qu’aucune prise en charge par taxi ne sera assurée.

• Des opérations de mobilisation auront lieu sur l’ensemble du territoire routier réunionnais, entraînant des perturbations de la circulation.

Appel aux autorités

L’intersyndicale demande une rencontre urgente avec les autorités compétentes : la préfecture de La Réunion et la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS), afin de faire entendre ses revendications et défendre un service public de transport sanitaire accessible, fiable et de qualité. « Les taxis sont des acteurs essentiels de l’accès aux soins. Nous refusons qu’ils soient sacrifiés au nom d’une logique strictement comptable. »