A quelques mois des fêtes de fin d’année, les réunionnais commencent à s’organiser pour les cadeaux, malgré l’inflation.

Accessoires, peluches, petites voitures, acheter des cadeaux, tout le monde le sait, c’est un budget. Un budget qui augmente !

En effet, le prix des jouets à augmenté de 5% par rapport à l’année dernière. Et dans un contexte de hausse générale, ça ne vous a pas échappé...

"C’est sur que ce n’est plus la même chose ! On ne peut plus acheter pour tout le monde, les prix ont bien augmentés. La vie n’est pas facile, du coup on pense aux plus petits et aux plus proches", explique cette acheteuse.

Mais alors, comment expliquer cette hausse ?

Une première donnée à prendre en compte, le prix des matières premières : "Les prix des matières premières qui augmente, on le voit dans tous les magasins. On essaie de contenir pour cette année et on va sortir des prix promotionnelle pour la fin de l’année", assure Pierre Escalier, directeur d’un magasin de jouets.

Des petits gestes important pour les consommateurs. Et selon les commerçants, la hausse s’explique aussi par le coût du transport :

"Les gros jouets en bois qui viennent d’Europe sont volumineux et lourd, donc contraignant à transporter. Il ya des fournisseurs avec qui on a décidé de ne plus travailler car ils ont augmenté de 30%" ajoute, Marie Marty, gérante d’un magasin de jouets.

Pour rappel, en moyenne, les français dépensent 354 euros pour leurs cadeaux de Noël.