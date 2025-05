Très utiles pour les amateurs d’argent liquide, mais de moins en moins nombreux présents dans nos usages et dans les villes. Les gabiers, dans le viseur des banques ! Economie oblige, avec aussi une utilisation qui se réduit au fil des années. Alors les banques les mutualisent et augmentent leurs capacités, avant peut-être leur disparition dans quelques années.

Les gabiers coûtent cher et sont rationalisés depuis une décennie. Le nombre de points de retrait se réduit et on compte 1 automate pour 1600 habitants chez nous contre 1 pour 1500 dans l’Hexagone.

"Ca m’embêterait que les gabiers disparaissent, car j’ai l’habitude une fois par semaine de tirer un peu d’argent, ça fait les dépenses du quotidien" , "ça dépanne s’il y en a là, sinon faudrait aller dans une autre ville" , témoignent des Panonnais.

50 % des gabiers de l’île sont concentrés à Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre . Mais la disparition du gabier n’est pas pour demain.

"Les banques ne s’y retrouvent pas , perdent de l’argent sur certains points et cherchent à mutualiser donc au niveau national, vous avez plusieurs banques différentes qui ont un même gabier pour rationaliser les points de vente. Ici, elles cherchent à trouver le bon endroit où les gabiers sont suffisamment utilisés, retrouver sa rentabilité économique", explique le directeur de l’Iedom à la réunion (Institut d’émission des départements d’outre-mer), Philippe La Cognata.

À noter que le retrait moyen chez nous est de 140 euros contre 120 dans l’Hexagone.