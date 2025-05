Sur le site de Bois-Blanc, aux Avirons, un riverain, a eu la mauvaise surprise de voir des arbres endémiques coupés, des branches arrachées et un feu de camp encore fumant sur les lieux. L’habitant de la commune et la mairie évoquent des campeurs peu respectueux de l’environnement.

Des dégradations. C’est ce qu’a découvert Felix Payet samedi matin sur le site de Bois Blanc. Arbres endommagés, bois calcinés… Les traces laissées par les campeurs ont de quoi indigner. « J’étais vraiment remonté, explique ce riverain. Ça fait plus de 3 ans qu’on se bat pour mettre ce petit quartier en valeur puis là, des gens viennent faire un bivouac et coupe des arbres, surtout des arbres endémiques, pour installer des toiles de tentes. C’est inadmissible. »

Sur les réseaux sociaux, cette dégradation fait réagir. Les internautes condamnent le manque de respect de l’environnement : « Honte à ceux qui viennent détruire ce que certains s’efforcent à reconstruire. »

Ce projet de micro-forêt a été spécialement pensé pour aménager la zone. Chaque jour, la municipalité travaille pour entretenir les espèces endémiques, comme l’explique Fabrice Vito, agent municipal au service biodiversité : « On est déçu parce qu’on a pris le temps de mettre des pieds de bois dans le sable. Ici, c’est très très sec donc il faut investir tout le temps. On arrose tout le temps. Quand on arrive et qu’on voit que des pieds de bois ont été taillés, on demande juste ‘touchez pas à nos pieds de bois’. »

Cet acte isolé est pris au sérieux par la mairie. Eric Ferrer, le maire des Avirons, réfléchit déjà aux sanctions : « Je pense que c’est par ignorance. On a connaissance aujourd’hui’ de qui il s’agit. Ces gens-là seront convoqués bientôt, on devra discuter, et ça dépendra de leur comportement. Est-ce qu’ils vont vraiment comprendre qu’ils ont fait des dégâts sur notre biodiversité ? »

Un arrêté de la mairie va être publié pour interdire tout camping sur le site. Vans et camping-cars sont aussi concernés.