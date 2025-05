Éric Ferrere, maire des Avirons, a annoncé mettre en œuvre un important projet immobilier pour dynamiser la commune. 4 hôtels et 600 logements sociaux devraient voir le jour d’ici 4 à 5 ans. L’objectif est de créer des emplois. Un projet qui ne fait pas l’unanimité à moins d’un an des élections municipales.

Un projet d’envergure pour une petite commune de 26 km². Aux Avirons le paysage pourrait bien changer dans les 4 à 5 prochaines années. Quatre hôtels, 600 logements sociaux, un EPHAD et deux zones d’activité économique sont annoncés par la mairie. Des annones qui suscitent déjà des réactions constatées chez les habitants.

"Ce serait bien, la ville va se développer. C’est une bonne nouvelle pour le tourisme et pour les personnes sans logement"

"Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense qu’un petit pourcentage des logements sociaux sera pour les gens originaires de la commune et le reste sera pour les gens extérieurs aux Avirons."

Pour le maire Éric Ferrere il ne s’agit pas d’aménager pour aménager. Il l’affirme, s’il a longtemps freiné la construction de logements sociaux ce n’est pas par opposition de principe, mais faute de conditions réunies.

"Dès le départ nous avons dit à la préfecture que nous ne sommes pas contre la construction de logements sociaux à condition que les aménagements structurant l’aménagement de notre territoire soient opérationnels et pour cela il a fallu attendre la validation du plan local d’urbanisme qui a pris 3 ans. Depuis novembre 2024 ce PLU est opposable".

Près de 300 postes dans l’hôtellerie sont espérées, auxquels s’ajouteraient les 70 emplois liés à l’EPHAD. Michel Dennemont, ancien maire et opposant au projet déplorent un virage trop brutal. Selon lui ce développement trop brutal risque de dénaturer la commune et de créer des tensions durables.

"C’est ahurissant 4 hôtels aux Avirons. Déjà on en a fait 2 au Tevelave et ça ne marche pas, alors 4 je ne vois pas comment ça peut marcher. Il y a peut-être 600 demandes de logement, mais elles ne viennent pas de personnes des Avirons. Aux Avirons il y a peut-être 50 ou 60 familles qui attendent un logement, mais pas plus".

Parmi les 600 logements sociaux, près de 200 seront destinés aux personnes âgées. Eric Ferrere l’assure, agir aujourd’hui sur le logement social n’a rien d’un revirement, mais d’une réponse urgente à une réalité sociale bien connu. "Ignorer les besoins en logement c’est nourrir l’exclusion, creuser les inégalités et préparer le terrain à la violence urbaine", a-t-il déclaré.