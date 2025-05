Ce mercredi 21 mai, Laurent Robert ancien joueur professionnel de football fête ses 50 ans. Le Réunionnais est passé par plusieurs clubs dont le PSG. Il revient sur son parcours.

- Vous fêtez vos 50 ans ce mercredi !

C’est vrai qu’aujourd’hui j’ai 50 ans, la moitié d’un siècle. J’ai traversé plusieurs étapes dans ma vie dont mes débuts à La Réunion avec mes parents et mes petits frères. Ensuite je suis parti en métropole à l’âge de 15 ans pour réaliser mon rêve et jouer au football. J’ai grandi à travers tout ça, aujourd’hui j’ai une femme, trois enfants dont un qui est footballeur professionnel. J’ai fait mes débuts en professionnel à Montpellier ensuite ma sélection en Équipe de France, c’était la cerise sur le gâteau. Quand on est petit on rêve de porter le maillot de l’EDF.

- Que faites-vous aujourd’hui ?

Aujourd’hui, je suis ambassadeur du PSG, j’accompagne aussi mon ancien club en Angleterre Newcastle. J’ai plusieurs missions avec le PSG, ce jeudi je vais au camp d’entraînement pour jouer un match entre anciens joueurs (garçons et filles). Au niveau de ma vie privée, j’ai un petit commerce à Montpellier et ça me permet de vivre tranquillement.

- Le PSG, votre ancien club, en finale de la LDC, qu’en pensez-vous ?

C’est vrai qu’on se demandait qu’est-ce que va faire Paris cette année et c’est vrai qu’ils ont démontré leur niveau au fil du temps. Et là, la finale à Berlin le 31 mai, j’espère que ce sera l’année du sacre et surtout pour mes 50 ans. Paris mérite d’être en finale de la Ligue des Champions.

- Un retour à La Réunion est-il prévu ?

J’étais à La Réunion en début d’année pendant un mois et je vais revenir sur l’île dans quelques mois pour fêter aussi mon anniversaire avec ma famille. J’aimerais dire aux jeunes réunionnais de ne pas lâcher, de continuer à croire en ses rêves et prendre beaucoup de plaisir à jouer.