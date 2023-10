Le Quotidien a demandé sa liquidation judiciaire auprès du tribunal ce mercredi après-midi. Le média est en difficulté ; il est à vendre. Il demande son placement en liquidation judiciaire avec une poursuite d’activité de 3 mois. Les éventuels repreneurs ont jusqu’au 15 novembre pour déposer leurs offres . Prochaine audience le 13 décembre.

6 semaines. C’est le délais accordé au repreneur pour se manifester. Le tribunal de commerce à accéder à la liquidation demandée par Carole Chane Ki Chune, présidente du Quotidien, avec une autorisation à poursuivre l’activité pour un délai de trois mois.

Engluée dans les difficultés financières ; le groupe n’a pas réussi à honorer les salaires du mois de septembre. "Nous cherchons à savoir quand les salaires seront versés. Le plus tôt possible. Les informations qu’on a c’est qu’on a bonne espoir d’obtenir le paiement de ces salaires en début de semaine prochaine", affirme Edouard Marchal, délégué syndical SNJ. A l’issue de l’audience une assemblée générale est convoquée au siège du Quotidien.

Les représentants du personnel déplorent un plan de continuation décidé en 2021 jugé irréaliste. Mais tous, veulent regarder aujourd’hui vers l’avenir et croire au futur du Quotidien. "On sera vigilant dans le cadre de notre rôle dans cette procédure. à ce que les projets de reprise qui seront déposés soient viables économiquement, soient acceptables socialement . Qu’il n’y ait pas de casse sociale et que les repreneurs s’engagent à respecter l’histoire du Quotidien. L’indépendance de l’équipe rédactionnelle du Quotidien", réaffirme le représentant syndicale.