La ville du Port annonce mettre en place un plan pour redynamiser son centre-ville. Face à l’installation du centre commercial du Port, certains gérants de magasin ont dû mettre la clé sous la porte, d’autres usent d’astuces pour se démarquer et garder une attractivité de leur clientèle.

Des rideaux baissés, dans le centre-ville du Port, les commerçants et les clients pointent du doigt une insécurité, un espace insuffisant et la concurrence du centre commercial du Cap Sacré Coeur. "Tous les gens vont au Cap Sacré Coeur et la ville se meurt. Tôt ou tard il n’y aura plus un commerçant", témoigne un portois.

Certaines boutiques parviennent à se distinguer. Chez un opticien, les clients sont nombreux toute la journée. "On a un marché dynamique avec la présence des confrères, pour l’instant ça se fait pas ressentir chez nous. Pour les lunettes non", déclare quant à lui Jimmy Hatilip, gérant d’un magasin de lunettes du port.

A côté, une boutique de vêtements attire toujours des clients fidèles bien que la concurrence du centre commercial ait été un défi à l’ouverture, la situation s’est améliorée avec le temps. "On est quand même un magasin qui se démarque des autres, il n’y a pas ce genre d’enseigne au Cap Sacré Coeur", nous dit Florian Lepinay, vendeur.

La municipalité du Port tente depuis plusieurs années de revitaliser le centre-ville et y décentraliser l’activité commerciale. "Les gens veulent du commerce de proximité, c’est notre politique de logement centre ville. C’est aussi l’accompagnement de ces commerçants qui ont su tenir face aux cyclones des grandes surfaces face aux cyclones aussi des consommations en ligne. Ils sont là et présents depuis de nombreuses années", explique Olivier Hoarau, maire du Port.

Selon les autorités locales, entre 15 000 et 20 000 personnes fréquentent le centre-ville chaque jour.