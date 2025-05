Julianne Ablancourt Genna, habitante du Port, a fêté le 20 mai dernier ses 102 ans.

Née Julianne Elysemée Ablancourt Genna le 20 mai 1923, est une femme au parcours de vie remarquable.

Originaire de Saint-Pierre, elle s’est installée au Port après son mariage avec un docker. Mère de 10 enfants, elle est aussi grand-mère de 17 petits-enfants, a 8 arrière-petits-enfants, et 10 arrière-arrière-petits-enfants.

Elle a également été coupeuse de cannes, et a récolté manioc et patates. « Je suis très contente de fêter un tel âge. Je suis bien entourée et malgré les difficultés de la vie, je suis là », a-t-elle déclaré auprès de la ville du Port.

Pour elle, pas de recette miracle mais bien mangé et un petit rhum occasionnellement ont sans doute contribué à sa longévité.

Elle est l’une des doyennes de la ville du Port !