L’actualité dans les communes, les projets d’aménagements aux Avirons ! Eric Ferrere le maire des Avirons était l’invité du 6/8 ansamn ce matin. L’occasion d’évoquer son projet de territoire. De nouvelles installations, de nouveaux logements sociaux devraient sortir de terre.

Eric Ferrere, maire des Avirons : “4 hôtels. 4 hôtels, ça aura un impact sur l’agriculture. Les agriculteurs vont pouvoir livrer leurs produits dans ces hôtels. Ça aura un impact sur l’emploi et c’est bien là notre sujet parce que construire des logements et mettre des gens dedans sans activité, c’est le début de la pagaille. Pas loin de 300 emplois sont prévus dans le cadre de l’hôtellerie. On a aussi un EHPAD, c’est 70 emplois. Deux petites zones d’activité économique qui vont pouvoir se mettre en place. On s’est mis d’accord sur les logements sociaux et on a programmé sur les 4 ans qui vont venir l’équivalent de 600 logements sociaux.”