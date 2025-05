Le syndicat mixte de traitement des déchets du Nord et de l’Est de La Réunion a tranché. Le centre d’enfouissement de Bel Air étant arrivé saturation, un nouveau site de stockage des déchets ultimes devrait être implanté à Beaufonds dans les Hauts de Sainte-Marie en 2027. Une décision qui n’est pas du goût du maire, Richard Nirlo.

C’est les hauts de Sainte-Marie, que le nouveau site de stockage de déchets non dangereux devrait être installé. Un projet qui devrait voir le jour en 2027 et qui est loin de ravir les habitants : « Je ne pense pas que ce soit une bonne chose près des habitations. »

Le maire, Richard Nirlo, regrette quant à lui le manque de concertation sur le choix du lieu d’implantation. « Ce projet a été décidé sans nous. Après avoir accueilli la station de Grand-Prado, quand on sait toutes les nuisances que l’on a pu avoir, on nous impose aujourd’hui une ISDU. »

À l’inverse, du côté de Sainte-Suzanne, pour certains, la nouvelle est plutôt bienvenue. Il faut dire que cela fait des années, que les habitants du quartiers Bel Air se plaignent de mauvaises odeurs. « C’est une bonne nouvelle parce qu’ici, ça sent trop mauvais, on ne peut plus rien faire dehors. », « Ça nous rendrait bien service. »

D’autres, en revanche, estiment que déplacer cette déchèterie n’améliorera pas la situation. « On va uniquement déplacer le problème mais ce ne sera pas un sujet traité. »

Ce dimanche, une consultation citoyenne est prévue à Sainte Marie. L’objectif : connaître réellement le positionnement des habitants concernant l’installation de ce centre de stockage.