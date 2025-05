Arbres déracinés, troncs arrachés et kiosques à terre, trois mois après le passage du cyclone Garance, le littoral de Bras-Panon est encore défiguré.

Les riverains sont dans l’attente de travaux : « J’habite juste à côté et j’ai des rats qui se promènent près de chez moi. On a besoin d’un nettoyage rapidement ».

Les berges de la Rivières des Roches est un lieu très prisé pour les pique-niques. Le site est entretenue par deux associations dont celle de protection de milieux naturels de l’Est : « Il y a plus de deux hectares. Le travail est phénoménal. » Selon son président, la baisse des effectifs est l’un des acteurs de cette attente : « Les contacts qui étaient en cours ont pris fin au 31 mars. Donc on était en attente de renouvellement des contrats avec la Région ».

Élagage, tronçonnage et enlèvement, la remise en état du site devrait durer un à deux mois. En attendant, le site est toujours interdit d’accès : « Le site fait plusieurs hectares donc un arrêté a été pris pour en interdire l’accès, car on a pas les moyens pour l’entretenir pour l’instant. Au mois de juin, on va commencer à travailler sur le nettoyage du site », souligne le maire de la commune.

Le coût de l’opération est encore méconnu. Bras-Panon chiffre les dégâts du cyclone Garance à plus d’un million d’euros sur l’ensemble de sa commune.