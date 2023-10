Après un énorme succès pour leurs concerts les 27 et 28 octobre 2022, GLORIOUS, le groupe de pop louange chrétienne composé des frères Thomas et Benjamin POUZIN, foulera à nouveau le sol réunionnais.

Après un énorme succès pour leurs concerts les 27 et 28 octobre 2022, GLORIOUS, le groupe de pop louange chrétienne composé des frères Thomas et Benjamin POUZIN, foulera à nouveau le sol réunionnais les 27 et 28 octobre prochains.

Deux dates : 27 et 28 octobre : le 28 octobre déjà complet.

Il ne reste donc que le 27 octobre ! Les billets sont au prix de 20.00e en vente en ligne sur le site : https://my.weezevent.com/glorious-en-concert-a-la-reunion-1 ou au 0693 20 56 79.

Les concerts se tiendront de 20h00 jusqu’à 22h00 au parc Expobat à Saint-Paul.