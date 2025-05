Antenne Réunion

Ils ont dû parcourir des kilomètres pour accompagner l’un de leurs proches dans sa dernière demeure. Une centaine de familles endeuillées n’a pas eu d’autre choix que de prendre la route vers Saint-Pierre pour procéder à une crémation. Le crématorium de Primat est en panne depuis le passage de Garance. Il ne devrait pas être en service avant au moins trois mois. Les services funéraires doivent donc s’adapter et revoir leur organisation. Dans le Sud, à Ligne Paradis, on accueille donc beaucoup plus de monde depuis le début du mois de mars.