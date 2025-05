Le kilo de chouchou en baisse sur les marchés. Il fallait compter 1 euro hier matin au marché forain du Chaudron, contre 12 euros il y a 2 mois après le passage de Garance.

C’est en ce moment le produit chouchou des clients. Dans les allées ce matin, impossible de manquer le stand de ce légume vert très apprécié. C’est surtout son prix qui attire les regards.

Il y a quelques mois, le prix du kilos pouvait atteindre les 10 euros. Il connait aujourd’hui une baisse considérable, environ 1 euro le kilos, qui s’explique par une belle production. Et les planteurs le rappellent, ce n’est que le début de la saison : « Il y en a beaucoup en ce moment. », « On en a une grosse quantité donc c’est pour ça que le prix est moindre. »

La récolte s’annonce abondante à Salazie, terre de prédilection du chouchou, qui est aussi cultivé à l’Entre-Deux. Ici, sur les terrains exploités par Kevin Payet et son père, les légumes sont cultivés sur trails. Une production qui complète celle au sol. « Sur les trails, les chouchous sont plus lisses et il y a très peu d’épines. Alors qu’au sol, ils sont plus blêmes et avec des épines. »

Avec l’entrée dans l’hiver austral, il devrait y avoir des chouchous dans nos assiettes : en salade, en daube ou en gratin, il y en a pour tous les goûts.