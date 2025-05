Lana est une petite fille âgée seulement de 4 mois. Née avec une cardiopathie congénitale complexe, elle va devoir subir une opération à coeur ouvert à l’hôpital Necker à Paris à la fin du mois de mai. Ses parents lancent une cagnotte afin de financer leur voyage et les frais du quotidien.

Une petite Réunionnaise et sa famille ont besoin d’aide

Âgée seulement de 4 mois, Lana est une petite réunionnaise née avec une cardiopathie congénitale complexe, un ensemble de malformations cardiaques présentes à la naissance.

Afin de pouvoir vivre, grandir, rire et jouer pleinement auprès de sa famille, elle va devoir subir une opération à coeur ouvert à l’hôpital Necker situé à Paris à la fin du mois de mai.

Les parents et la grande sœur de Lana souhaitent l’accompagner en métropole pour être à ses côtés durant cette période difficile, mais cela représente un coût important : "Il s’avère que nous n’avons aucun hébergement pour le moment, car la maison des familles de Necker est complète à cette période. Ce départ engendre une dépense financière importante pour nous car pour le moment à par la prise en charge des billets d’avion pour ma fille qui va se faire opérer et moi nous n’avons aucune aide. Sachant que nous devons héberger 4 personnes dont 2 adultes, 1 enfant de 9 ans et 1 bébé de 3 mois. En plus de prendre les billets d’avion pour mon mari et ma fille de 9 ans", souligne la mère de Lana.

Une cagnotte a donc été lancée pour aider financièrement la petite famille. Elle est disponible ici :