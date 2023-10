3 fêtes religieuses se suivent en ce moment sur l’Île : Roch Hachana, le nouvel an juif, le pèlerinage de La Salette pour les Chrétiens de l’île et Ganesh Chaturthi pour la communauté tamoule.

Le week-end dernier, la communauté juive de l’île a fêté Roch Hachana, la nouvelle année civile dans le calendrier hébraïque, dans les synagogues de Saint-Paul et Saint-Denis.

Roch Hachana, « début de l’année » en hébreu, ouvre le premier jour de Tishri, premier mois de l’année civile et septième mois de l’année religieuse, qui marque aussi le début de la croissance et de la récolte, célébrée par de grandes fêtes agricoles.

Comme chaque année, à Saint-Leu, mardi dernier il y a eu la grande messe de La Salette, qui a succédé au pèlerinage du même nom, le plus réputé de l’île.

Depuis samedi 16 septembre, des milliers de pèlerins sont partis de la paroisse de Saint-Louis pour atteindre ce matin, après une trentaine de kilomètres, la chapelle Notre-Dame-de-la-Salette, perchée sur une petite colline.

Les Tamouls suivent la cérémonie de Notre-Dame-de-la-Salette

Cette cérémonie vient de 1859 après qu’une sévère épidémie de choléra fut stoppée aux portes de Saint-Leu. Elle réunit des Réunionnais de toute confession et notamment les tamouls qui ont commencé à y participer à la fin du XIXe siècle. En effet, les premiers travailleurs venant d’Inde du Sud et du Sri Lanka qui se sont implantés dans l’ile se sentaient obligés de montrer des signes d’intégration et le fait d’être baptisé assurait un contrat de travail.

De nombreux tamouls ont donc décidé d’organiser des repas gratuits à l’intention des fidèles venus de toute l’île, ils pensaient également obtenir la guérison en offrant également de la nourriture aux pèlerins. Aujourd’hui, il est fréquent de voir des Tamouls assister aux cérémonies de Notre-Dame-de-la-Salette.

Depuis ce lundi, la communauté Tamoule de l’île a commencé à célébrer, pour une dizaine de jours, "Ganesh Chaturthi", la naissance du dieu Hindou de la sagesse.

Plusieurs cérémonies ont commencé dans plusieurs temples de l’île en son honneur. Le ’Seigneur Ganesh’ est connu pour être le maître des obstacles, il aide les fidèles dans la difficulté et protège les familles. Dans les cérémonies religieuses, on prie toujours le "Seigneur Ganesh" au début. Il est le fils du Dieu Shiva et de la Déesse Parvati.

Ces jours-ci démontrent, s’il le fallait encore, la mixité religieuse qui existe à La Réunion. La rédaction de Linfo.re souhaite de bonnes fêtes à toutes les communautés religieuses de l’île.