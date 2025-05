Ce lundi 12 mai, Johan Guillou, président du comité Régional Olympique et Sportif était l’invité du 6/8 Ansamn sur Antenne Réunion. Il affirme qu’il y a bien un risque d’une non participation de La Réunion pour les prochains Jeux des Îles.

Les Jeux des Îles seront organisées en 2027 aux Comores. Selon Johan Guillou, président du CROS, il existe une possibilité où La Réunion ne pourrait pas participer à cet évènement sportif.

- Est-ce qu’il y a un risque de non-participation de La Réunion ?

« Oui clairement oui. Aujourd’hui, il y a un risque de participation comme de non-participation. Je dis que la porte n’est pas fermée pour les décisions. Pourquoi ? Car aujourd’hui nous n’avons pas eu la chance de participer aux débats du CIJ.

On venait d’être élu le 12 avril qu’il fallait déjà être aux Comores le 16 avril, donc c’était clairement compliqué pour nous. Par contre, il y a des décisions qui ne nous conviennent pas. Par exemple, on a des disciplines où le féminin a été exclu de la compétition. On n’est pas d’accord du tout avec ça, on est pour la parité. On ne voudrait pas aussi que cette compétition aux Comores soit un problème plus politique que sportif. Je parle des problèmes qui subsistent dans l’Océan Indien, on veut clairement que ça reste uniquement sportif.

Si les Jeux des îles présentent demain des garanties pour une parité et que le sport est au centre et non pas la politique, on pourra y participer de manière apaisée. Il faut aussi savoir si les Comores seront capables d’accueillir les Jeux des Îles, il y a des chantiers qui ont déjà débuté, mais on attend de voir. »