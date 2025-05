Selon la dernière publication de Météo-France Océan Indien, La Réunion entre officiellement dans l’intersaison en ce début du mois de mai.

Fera-t-il moins chaud ?

Selon Météo France, on va constater un fort contraste entre la journée et la nuit : "le ciel nocturne dégagé et moins venteux favorisera une fraîcheur la nuit dans l’intérieur de l’île ; mais l’ensoleillement en journée favorisera au contraire des maximales au-dessus des normales" . On aura donc des journées chaudes, mais des nuits plus fraîches.

Au niveau du temps pour les prochains jours : "l’alizé s’assèche graduellement (l’air humide des jours précédents s’éloigne au nord-ouest) et le vent va peu à peu faiblir d’ici dimanche. On retrouvera des matinées souvent bien ensoleillées jusqu’à lundi et des averses principalement dans l’intérieur en journée."