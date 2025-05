Les températures ont assurément pris un léger coup de frais ces dernières nuits. Si le vent a pu accentuer cette sensation de fraîcheur, cette tendance à la baisse va se confirmer dans les prochains jours.

Dans les hauts de la Bretagne à Saint-Denis, certains habitants sont obligés de ressortir les vestes. Depuis quelques jours les températures sont plus fraîches et le vent fait son grand retour.

"Je préfère quand il faisait plus chaud, maintenant on est tout le temps obligé d’avoir une veste. Ce n’est pas très agréable"

"La journée ça va, il fait bon, mais le soir il fait très froid. Il faut se couvrir sinon on tombe malade"

Record de température, le thermomètre chute autour des 9 degrés au Tampon, la nuit la plus fraîche enregistrée depuis le début de l’année 2025. Malgré ce rafraichissement, cette année les températures du changement de saison restent au-dessus de la moyenne, conséquence du réchauffement climatique.

"En début de semaine l’alizé a été assez fort, il a soufflé à peu plus de 80 km/h sur le sud de l’île et un peu moins sur le nord et l’Est. C’était un alizé humide. On n’est pas encore dans l’hiver austral, on est vraiment dans l’intersaison. Dans la foulée de cet alizée on peut constater une baisse des températures qui est assez sensible", explique Alexandre Dijoux, administrateur de la page Facebook actus météo 974.

Ce week-end, le vent disparaîtra pour laisser place à la chaleur, mais le vent devrait faire son retour dès la semaine prochaine. Une alternance entre vent et chaleur qui devrait perdurer jusqu’au mois de juin et laisser place à l’hiver austral.