Ce vendredi 16 mai a lieu la journée internationale du vivre-ensemble dans la paix. L’occasion de célébrer le vivre-ensemble à La Réunion, un territoire où toutes les cultures et religions sont présentes et se mélangent.

La journée internationale du vivre-ensemble dans la paix a été instaurée en 2017. L’occasion de célébrer le vivre-ensemble à La Réunion, une terre où toutes les cultures et religions sont présentes et se mélangent. Ce 16 mai, la ville de Saint-Paul organise par exemple un événement sur la place du Débarcadère à partir de 13h. Au programme : ateliers, jeux, spectacles et concerts.

Le but de cette journée est « d’agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion, tout en collaborant avec les communautés, les chefs religieux et d’autres parties prenantes. » (d’après les Nations Unies). La Réunion avec sa mixité culturelle et religieuse fait preuve d’exemple en ce qui concerne le vivre-ensemble.