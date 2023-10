L’aide forfaitaire sera versée à tous les étudiants boursiers au titre de l’année 2023-2024.

LES MODALITÉS DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE L’AIDE

Le montant individuel accordé sera fonction de la durée de la formation suivie en 2023-2024. Elle sera calculée comme suit : nombre de mois X 40€ dans la limite de 400€.

Soit pour une formation d’ambulancier (4 mois), un montant de 160 €. Pour la grande majorité des boursiers, dont la formation s’étale sur une année scolaire pleine, l’aide sera ainsi de 400 €.

L’aide serait versée à la fin du mois d’octobre.

VOLUMÉTRIE ET ENVELOPPE BUDGÉTAIRE

Sur la base d’un nombre de boursiers estimé à 1 000, la commission permanente du 06/10/2023 a voté une enveloppe de 400 000 € à cette mesure d’urgence.

Pour rappel, une enveloppe de 3 500 000 € avait été déjà validée par la commission permanente du 18 août 2023 au titre du dispositif de bourses. Soit un montant total de près de 4 000 000 € en faveur de l’égalité des chances étudiants des filières sanitaires et sociales.

Plus largement, la Collectivité régionale alloue un budget de plus de 25 000 000 € en 2023 pour les formations sanitaires et sociales, grâce notamment au soutien du FSE.