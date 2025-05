Ce vendredi, un nouveau timbre à l’effigie du volcan est dévoilé en avant-première à la poste du Tampon. Dès aujourd’hui, 500 000 exemplaires aux couleurs du Piton de la Fournaise sont mis en vente. Pour les collectionneurs, il était impossible de manquer le cachet qui estampille leur timbre à la date de ce vendredi.

Seulement 594 000 exemplaires sont en vente, alors pour René il est hors de question de rater la sortie du timbre du Piton de la Fournaise. "J’aime bien les jolis timbres. Je suis artisan, j’envoie les factures avec ça. À certains endroits c’est apprécié".

Si René compte envoyer une partie de ses timbres, pour d’autres il n’en est pas question. Certains sont venus de très loin pour compléter une collection vieille de quelques années. "Je suis venu ce matin spécialement de Saint-Denis pour pouvoir bénéficier de ces très beaux timbres avec le cachet premier jour".

Une journée unique pour ces philatélistes, puisque ce n’est qu’aujourd’hui à la Poste du Tampon qu’ils peuvent y ajouter un cachet spécial premier jour. Pour la poste, il s’agit aussi de créer une dynamique autour de cet événement. "On est confronté à la baisse des activités historiques et on essaie de se renouveler, d’enchanter nos clients qui viennent en bureau de poste avec des offres qui plaisent le plus à nos clients", explique Robin Béchard, directeur exécutif adjoint en charge du développement et de l’animation commerciale de La Poste.

Un timbre volcanique qui ne manque pas de cachet, pour seulement 1,39€.