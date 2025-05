Le mercredi 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la mise en liquidation judiciaire de l’enseigne de prêt-à-porter Jennyfer, avec poursuite d’activité jusqu’au 28 mai.

L’entreprise, qui avait été placée en redressement judiciaire en juin 2024, n’a pas réussi à redresser sa situation.

Jennyfer compte environ 220 magasins en France et 999 salariés. La direction évoque comme causes principales de ses difficultés la hausse des coûts, la baisse du pouvoir d’achat et une concurrence internationale accrue.

Selon Le Figaro, cette liquidation pourrait entraîner la suppression de l’ensemble des emplois. Un plan de cession ou des offres de reprise pourraient encore émerger dans les semaines à venir.