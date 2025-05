Deux mois après le passage du cyclone Garance, les réparations provisoires des deux lignes Haute Tension particulièrement touchées permettent l’évacuation de l’énergie produite par la centrale hydraulique de Rivière de l’Est.

21 pylônes haute tension avaient été détruits par le passage du cyclone. Pour EDF à La Réunion, jamais en 50 ans de présence sur le territoire, un cyclone n’avait autant eu d’impact sur notre système électrique. Grâce à des moyens exceptionnels, à la mobilisation des équipes d’EDF à La Réunion et aux renforts des équipes de RTE venus de métropole ainsi qu’à la diligence des propriétaires concernés par le passage des lignes, la reconstruction provisoire a été effectuée dans des délais record.

Dans le même temps, et en un peu moins de 8 semaines, les travaux de remise en état de la prise d’eau de l’aménagement hydraulique de Rivière de l’Est ont été réalisés grâce à l’intervention de plusieurs équipes et entreprises prestataires. Ces travaux d’ampleur ont nécessité la mobilisation de matériels héliportés pour remettre en état le captage et les systèmes de protection associés.

Ceci permet de retrouver une production d’électricité pilotable et renouvelable, indispensable pour le système électrique réunionnais notamment lors de la pointe du soir.

Les équipes sont maintenant d’ores et déjà à pied d’œuvre pour engager les réparations définitives et/ou consolidations sur l’ensemble des réseaux. Selon les ouvrages concernés, cette phase de reconstruction pourra s’étaler sur une durée d’environ deux ans. Cette autre phase de travaux sera détaillée lors d’une opération presse dans les semaines à venir.