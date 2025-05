Les allées de la braderie de Saint-Pierre sont remplies en ce jeudi 8 mai. Les habitants n’attendaient que ça pour ressortir flâner et faire des emplettes.

Quoi de mieux qu’un jour férié pour s’y mettre, depuis 3 jours la pluie avait paralysée toute sortie, mais cette après-midi c’est le retour des sacs pleins et des sourires.

Vers une baisse de fréquentation

Il n’y a pas que les habitants qui en profitent. Après plusieurs jours d’allées désertes, ils tentent de rattraper le manque à gagner. Chaque journée de pluie, leur fait perdre 30% de CA.

Alors que le centre-ville souffre déjà d’une baisse de fréquentation en partie à cause du coût élevé du stationnement. La braderie est censée apporter un vrai coup de pouce à l’économie locale. L’an dernier elle avait cartonné à Saint-Pierre, mais cette année la fréquentation est plus timide. Les commerçants gardent espoir et ils misent désormais sur la fête des mères pour relancer la dynamique.

La braderie devrait se tenir jusqu’au 11 mai. Pas de chance, le mauvais temps lui aussi semble vouloir s’installer avec des averses et risques orageux au moins jusqu’à ce samedi sur une large moitié de l’île.