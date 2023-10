Ce samedi 14 octobre, l’humoriste réunionnais Ruddy Le Bavard (Soubadou) s’est marié à Saint-Pierre avec sa femme, la mère de ses deux enfants.

Ruddy Le Bavard voulait officiellement concrétiser son histoire d’amour : "J’ai connu ma femme quand j’étais plus jeune, on est ensemble depuis plus de 15 ans et l’année dernière je l’ai demandé en mariage. Cette célébration est une consécration de mon amour pour elle", explique-t-il.

Ensemble, les deux amoureux se sont mariés à Saint-Pierre ce samedi 14 octobre. Ils ont ensemble deux magnifiques enfants : Erwan et Louna.

"Je voulais remercier également les artistes qui étaient présents à mon mariage comme Séga’el, Sélio, Blacko, Adjah Santana, Maiko mais aussi Titi le Comik, Soukouss Combat et aussi Marta".