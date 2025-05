C’est un rendez-vous qui rencontre du succès à chaque édition. À Sainte-Marie, l’aéro-club de Roland Garros ouvre ses portes ce week-end au public.

L’opportunité de découvrir l’envers du décor de l’aviation légère ou de confirmer des vocations : « Le vol était super. J’ai fait de la simulation avant donc j’étais un peu préparé. L’objectif pour moi se serait peut-être de devenir pilote ».

Une passion avant tout

L’événement réunit aussi l’armée de l’air, l’aéronaval, les pompiers de l’aéroport ou encore des passionnés du modélisme.

Au programme : des vols découverts et d’initiations à tarif réduit. Une immersion au plus près du cockpit encadrée par des professionnels comme Philippe, instructeur à l’aéro-club depuis plusieurs années : « On a de la chance, car on a une passion qui est facile à transmettre. C’est comme un virus qui se transmet très facilement. On a beaucoup de succès en tout cas ».

Un moment pédagogique et encadré : « C’est aussi l’occasion de discuter avec des professionnels de l’aéronautique pour ceux qui voudraient essayer de percer dans cette pratique. Tous les ans, le public est toujours réceptif », souligne Johny Ethève président de l’aéro-club de Sainte-Marie.

Ouvert à tous jusqu’à ce dimanche, l’événement veut rappeler que l’aviation est avant tout une passion et aussi une transmission.