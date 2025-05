Julian Marley et le groupe Uprising représenteront la Jamaïque le 29 août 2025 lors d’un concert à la Ravine Saint-Leu.

Julian Marley se produira avec 15 musiciens jamaïcains "le groupe Uprising " le 29 août 2025 à la ravine Saint-Leu. Naturellement dans son set, on retrouvera les plus grands hits de son père " Bob Marley ". Tarif promo 30.00 euros.

Qui est-il ?

Julian Ricardo Marley est un musicien de reggae britannique. Il est le fils de Bob Marley et de Lucy Pounder.

Il appartient au mouvement rastafari. Julian a passé son enfance entre l’Angleterre et la Jamaïque. Formé à la musique dès son plus jeune âge, il est entre autres claviériste, batteur, bassiste et guitariste.

En 1989, il s’implique dans la création de la maison de production « Ghetto Youths Crew » en compagnie de ses frères Ziggy et Stephen. En 1996, il réalise un album solo, Lion in the Morning, et entame une tournée internationale. En 1997, il participe avec son frère Damian au festival itinérant Lollapalooza à travers l’Amérique du Nord. En 2008, le gouvernement jamaïcain a invité Julian et le groupe Uprising à représenter la Jamaïque et à se produire aux Jeux olympiques de Pékin. Celui-ci a reçu l’année dernière un Grammy Award récompensant son travail acharné.