Chaque année, la Journée mondiale du soleil est l’occasion de rappeler que cet astre peut aussi se révéler dangereux pour notre peau. À La Réunion, où les rayons ultraviolets sont deux fois plus intenses qu’en métropole, le message est d’autant plus important. Ce samedi 24 mai, l’association Misolré organisait pour la troisième année consécutive une grande opération de prévention sur la plage de l’Ermitage.

Samedi 24 mai 2025, à l’occasion de la Journée mondiale du soleil, une opération de prévention était organisée à la plage de l’Ermitage. L’objectif était de sensibiliser la population aux dangers d’une trop forte exposition solaire et de promouvoir le dépistage des cancers de la peau.

Les volontaires ont pu faire examiner leur peau gratuitement par des dermatologues. « C’est très important de se faire dépister et de vérifier l’état de sa peau, car on est très exposés au soleil ici. On méconnaît encore trop les effets néfastes du soleil », témoigne une passante. « C’est bon pour les vitamines, pour le moral… mais ça peut être mauvais pour notre peau », ajoute une autre passante.

Des cancers de la peau détectés de plus en plus jeunes

Les médecins présents rappellent que les conséquences d’une exposition prolongée sont bien réelles. « Il faut informer sur la puissance des UV à La Réunion, et les risques qu’ils entraînent. Cela peut entraîner des cas de cancers, aussi chez les jeunes », explique une médecin du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR). Ces liaisons peuvent évoluer rapidement si elles ne sont pas prises à temps.

Même en cette période de début d’hiver austral, les précautions restent nécessaires. Casquette, lunettes de soleil et crème à indice élevé devraient faire partie du quotidien. « Ici, le soleil ne pardonne pas. En arrivant sur l’île, on a pris de gros coups de soleil. Maintenant, on fait attention », témoigne une mère de famille venue profiter de la plage avec son enfant.

Une opération de prévention qui porte ses fruits

L’association Misolré milite pour une meilleure prévention et un accès facilité au dépistage. « Notre but, c’est de faire prendre conscience aux gens des dangers du soleil, sans dramatiser, mais en les incitant à se protéger. Et surtout, de leur permettre de se faire examiner gratuitement, par des dermatologues. Le dépistage ne dure que cinq minutes, mais il peut faire toute la différence », souligne Émilie Cuenot, assistante de direction de l’association Mission Soleil Réunion.

L’an dernier, plus de 10 % des personnes venues se faire dépister lors de la journée présentaient des lésions cutanées suspectes.