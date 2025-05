Attentats, prises d’otages, intervention d’urgence pour des négociations sous tension. Durant sa carrière, l’ancien chef du RAID en France s’est forgé une expérience dans l’action face à des situations à haut risque. Jean-Michel Fauvergue, de passage à La Réunion animera ce jeudi à Saint-Denis une conférence intitulée « Gestion de crise : faire face à ses peurs ».

- Vous avez coordonné durant 4 ans vos équipes du RAID dans les situations les plus extrêmes. Quelles sont les principales peurs qui caractérisent l’être humain ?

Les peurs sont multiples et variées, mais elles ont un point en commun : elles empêchent une action. Face à une peur ou du stress, vous avez trois solutions : vous pouvez être tétanisés, vous pouvez reculer ou sinon vous devez aller au combat. Le RAID n’a qu’une solution c’est d’aller au combat, car son rôle est de sauver les otages. Pour moi transmettre ce que j’avais perçu et reçu, je voulais maintenant le transmettre aux chefs d’entreprises ici à La Réunion.

- Vous avez 40 ans de carrière dans la Police. Durant vos années à la tête du RAID, vous avez dû gérer plusieurs crises marquantes comme la prise d’otage dans une supérette à Porte de Vincennes en 2015 ou encore l’attentat du Bataclan à Paris. À quoi pensez-vous en premier lieu lors de vos interventions ?

En tant que chef du RAID, ce que je pense en premier c’est d’aller au bout de la mission c’est-à-dire sauver les otages. Par exemple lors de la prise d’otage du magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes en 2015, quand on arrive il y a déjà 4 morts et on a 26 otages à sauver. Avec le RAID et la BRI, on arrive à sauver tous les otages. Le but est d’appliquer nos process d’intervention, d’essayer d’aller jusqu’au bout et de prendre les bonnes décisions au bon moment.

-Après ces années d’expériences passées à la tête du RAID, vous avez été député sous l’étiquette La République en Marche. Emmanuel Macron présidera un conseil de défense portant sur la menace des frères musulmans, organisation islamiste ce jeudi. La France dispose-t-elle de moyens humains, militaires et technologiques suffisants pour faire face à de nouvelles menaces ?

La France a beaucoup œuvré contre la menace terroriste. La France possède les moyens qu’il faut et il faut coordonner ces moyens avec le reste du monde et les pays qui sont touchés par cette problématique. C’est une chose de se battre contre le terrorisme quand il y a des prises d’otages etc.. , mais c’est important de se battre sur le terreau du terrorisme. Ce qui bouleverse aujourd’hui la société française, ce sont les groupes comme les Frères musulmans etc.. C’est une bonne chose de les nommer et de lutter contre eux.