Il y a 44 ans, le Roi du reggae rendait son dernier souffle. Des années plus tard, l’iconique Bob Marley est encore bien présent dans la culture musicale. Notamment à La Réunion et à Maurice, sa musique continue d’inspirer les artistes.

Il avait grandi dans une famille pauvre

Le 11 mai 1981, le plus grand chanteur de reggae jamaïcain, Bob Marley, est mort d’un cancer généralisé à l’âge de 36 ans à Miami (Etats-Unis). Comme le rappelle le journal Le Sahel, Robert Nesta Marley est né le 6 février 1945 à Nine Miles (Jamaïque), et avait grandi dans une famille pauvre, déchirée par des conflits.

Etant enfant, le chanteur avait eu peu de contacts avec son père blanc, travaillant pour le gouvernement britannique. Il a quitté la maison familiale à 14 ans avant de poursuivre une carrière musicale à Kingston.

Un succès mondial

Bob Marley a eu un premier succès en Jamaïque avec le groupe The Wailers en 1964. Trois ans après, il se convertit au rastafarisme, adopte les "Dreadlocks" et arbore les couleurs vert, jaune et rouge du drapeau éthiopien.

En 1972, le célèbre chanteur est arrivé en Grande-Bretagne avec son groupe pour une tournée avec Johnny Nash. De son vivant, il a rencontré un succès mondial avec ses chansons véhiculant un message d’amour et de paix qui ont popularisé le reggae dans le monde entier.

L’album "Rastaman Vibration", sorti en 1976 a fait définitivement de Bob Marley une star mondiale et le plus grand porte-parole du reggae.

En décembre 1976, le chanteur a survécu à une tentative d’assassinat chez lui, à Kingston durant une campagne électorale.

Une inspiration

Bien plus qu’un musicien, l’interprète de Jamming laisse derrière lui un héritage qui influence les artistes péi.

"Bob Marley pour moi c’est l’artiste par excellence, le plus populaire du monde. On ne parle pas de qualité musicale, mais de messages portés", explique Thierry Gauliris, leader du groupe Baster.

A travers ses textes, Bob Marley est un messager, il incarne la paix à lui-même. "Écouter Bob Marley dans ma jeunesse a développé chez moi un côté dénonciateur", témoigne Pix’L, artiste reconnu.

S’inspirer pour dénoncer, mais aussi pour adopter une certaine philosophie de vie. "Le Mouvement rastafari m’a inspiré depuis mon plus jeune âge . J’ai mis ma foi en ce mode de vie et je vais continuer", continue le musicien The Prophecy.