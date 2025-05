Ce mercredi 21 mai, Hassan Hamilcaro champion du monde de Kick-Boxing a reçu la médaille de la ville de Saint-Pierre des mains du maire de la commune David Lorion.

En avril dernier, le Réunionnais originaire de la commune de Saint-Pierre a été sacré champion du monde de Kick-Boxing dans la catégorie des -86 kg en Thaïlande. Il était présent dans une délégation de 14 athlètes pour représenter La France.

Suite à ce sacre, Hassan Hamilcaro a reçu la médaille de la ville de Saint-Pierre ce mercredi 21 mai : "Je suis très heureux et fier que la maire reconnait que je suis un enfant de Saint-Pierre avec cette médaille de la ville. Je veux remercier toute ma famille, la ville, le maire, le service des sports, etc.. Pour l’avenir, je vais plus m’orienter vers les combats professionnels et moins les combats amateurs".