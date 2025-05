Hier c’était un lundi noir sur les routes. Les chauffeurs de taxis protestaient contre la baisse tarifaire du transport sanitaire, des restrictions et le risque d’une dégradation de soin pour les patients transportés. Ils ont rencontré aujourd’hui le Préfet pour que des spécificités soient accordées pour notre île concernée la mesure.

Les taxiteurs sont entrés depuis hier en grève illimitée. Le mouvement au niveau national a été relayé sur notre île. Au coeur des revendications : les nouveaux tarifs du transport sanitaire.

Un nouveau texte a pour objectif de réduire le coût de la prise en charge par la Sécurité Sociale. Une conséquence importante pour les artisans taxis. Pour signifier leur mécontentement, des opérations escargots, barrages filtrants ont été mis en place.

Ils ont eu rendez-vous avec le préfet, Patrice Latron ce mardi 20 mai en préfecture à Saint-Denis. A la sortie de réunion, ils sont satisfaits et ont eu gain de cause : une nouvelle convention avec les spécificités locales sera signée avec les représentants syndicaux.

Comme l’explique Hugues Atchy, Président de la Fédération Régionale des Taxis Indépendants 974, il a été dénoncé cette convention "qui ne convenait pas à la réalité du terrain." Il y a en effet un risque de perdre 40 % du chiffre d’affaires. "On a été entendu pour cette convention, le préfet s’est engagé à faire remonter nos doléances au président et ministres pour dire nos spécificités. C’est lui qui va organiser un rencontre entre la CGSS et les taxis de la Réunion pour cette nouvelle convention. On attend pour le moment les nouvelles au niveau national. Au 5 juin on aura une première réunion de concertation pour expliquer cette convention pour faire travailler les taxis dans bonnes conditions ".