Ce lundi 19 mai 2025, une vaste mobilisation des taxis réunionnais a lieu en réponse à la réforme controversée du transport sanitaire. Des perturbations sont à prévoir sur les principales routes de l’île.

L’intersyndicale des taxis de La Réunion a annoncé une grève pour ce lundi 19 mai 2025 qui pourrait entraîner des ralentissements et des blocages ponctuels sur les principales routes de l’île. Cette mobilisation est une réponse à la réforme nationale du secteur des transports sanitaires. Les syndicats dénoncent des mesures qu’ils jugent menaçant la profession et l’accès aux soins des patients, notamment dans les zones rurales.

Dans un communiqué officiel, l’intersyndicale rappelle que plus de 50 % des transports sanitaires à La Réunion sont assurés par les taxis, représentant près d’un million de trajets annuels, souvent indispensables pour desservir les zones les plus isolées de l’île. Selon les chauffeurs de taxi, la nouvelle réforme tarifaire, qui prévoit une baisse des prix et l’obligation de recourir au "taxi partagé", met en péril leur activité et pourrait compromettre l’accès aux soins pour de nombreux patients. Cette réforme, qui devrait entrer en vigueur le 1er octobre 2025, reste conditionnée à la validation du gouvernement.

Appel à une révision de la réforme

Les syndicats demandent aux autorités nationales de réévaluer cette réforme. Ils soulignent qu’elle pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la profession et pour les patients qui dépendent des taxis pour leurs trajets médicaux. Leurs préoccupations sont d’autant plus fortes en raison des spécificités géographiques de La Réunion, où l’accès aux soins est parfois limité par la distance et les infrastructures de transport.

Perturbations sur le réseau routier

Ce matin, deux barrages filtrants ont été installés. Le premier à Pierrefonds, dans les deux sens et, le deuxième au niveau du carrefour Bellepierre dans le sens Saint-Denis vers Sainte-Marie. Les barrages entraînent des embouteillages.