Ce lundi 19 mai 2025, une vaste mobilisation des taxis réunionnais a lieu en réponse à la réforme controversée du transport sanitaire. Cette mobilisation provoque d’importantes perturbations sur le réseau routier.

Une mobilisation des chauffeurs de taxi est en cours et perturbe la circulation sur toute l’île ce lundi 19 mai. La circulation est particulièrement dense dans le Sud. À L’Étang-Salé le temps semble interminable pour les automobilistes. Un barrage filtrant a été dressé au niveau de Pierrefonds dans le sens Nord-Sud. Le CRGT enregistre 12 km d’embouteillages depuis le gouffre de L’Étang-Salé en direction de Saint-Pierre.

Appel à une révision de la réforme

Les syndicats demandent aux autorités nationales de réévaluer cette réforme. Ils soulignent qu’elle pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la profession et pour les patients qui dépendent des taxis pour leurs trajets médicaux. Leurs préoccupations sont d’autant plus fortes en raison des spécificités géographiques de La Réunion, où l’accès aux soins est parfois limité par la distance et les infrastructures de transport.