Selon plusieurs médias camerounais, le champion de MMA Francis Ngannou serait impliqué dans un accident mortel au Cameroun. Il aurait percuté une moto causant le décès d’une passagère âgée de 17 ans.

Le drame se serait déroulé le dimanche de Pâques. L’athlète aurait lui-même transporté la jeune fille à l’hôpital. Elle est malheureusement décédée alors qu’elle subissait une opération chirurgicale.

"Mon cœur est brisé par cette perte dévastatrice. Depuis le tout début, j’ai été aux côtés de la famille, offrant soutien, réconfort et mes plus sincères condoléances pendant cette période. Je les ai rencontrés en privé pour partager leur chagrin et je continuerai à les soutenir à chaque étape du processus", a indiqué Francis Ngannou.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Francis Ngannou est une nouvelle fois touché par un drame, pour rappel il avait perdu son fils de 15 mois en 2024.