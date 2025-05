Comme chaque année l’opération nuits sans lumière est mise en place pour aider les pétrels à s’orienter. Elle a pris fin ce mercredi 7 mai.

Une initiative saluée par certains habitants :

« C’est une bonne chose si c’est pour les pétrels. Il faut les préserver. »

« Ils ont le droit de vivre aussi ».

Pour d’autres, l’absence de lumière la nuit est synonyme d’insécurité :

« Moi j’ai peur, car il fait vraiment nuit, on ne voit rien ».

Pourtant cette opération porte ses fruits dans la préservation de cette espèce en danger d’extinction. L’an dernier, plus de 1 300 pétrels ont été pris en charge contre 900 cette année. Pour Bérangère Didier, directrice de la SEOR, cette diminution est due à l’implication des habitants et des collectivités :

« La population est impliquée quand on retrouve des oiseaux, ils savent maintenant quoi faire. Les collectivités qui ont joué le jeu comme la Possession ou encore la ville de Saint-Denis. On a eu un travail aussi avec la sous-préfecture et la mairie de Cilaos qui a été impliquée cette année ».

Le bilan définitif de cette opération sera connu le 20 mai, d’ici là, les particuliers peuvent confier les pétrels échoués aux bénévoles de la SEOR.