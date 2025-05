L’aventure brésilienne de Dimitri Payet touche à sa fin. Le contrat de l’ancien joueur de l’OM avec Vasco da Gama expire ce lundi 5 mai selon plusieurs médias sportifs.

Arrivé à Rio en août 2023, il n’a pas su convaincre sur la durée. Malgré quelques éclairs de talent et un rôle dans le maintien du club en Série A, son faible rendement et son salaire élevé ont conduit le club à ne pas le conserver.

Depuis son arrivée en août 2023 au Vasco de Gama, le Réunionnais a marqué 7 buts et réalisé 13 passes décisives en plus de 75 matchs. Il toucherait également plus de 6 000 euros par jour.

Cette fin de parcours intervient également dans un contexte extra-sportif particulier. Payet a récemment fait parler de lui au Brésil, mais également en France, pour sa relation avec une avocate brésilienne, largement relayée. Le Réunionnais nie les faits, mais reconnaît des pratiques sadomasochistes. Cette histoire a alimenté les rumeurs autour de sa vie personnelle et de son adaptation au pays.

À 38 ans, l’avenir de Dimitri Payet reste incertain. Rebondira-t-il ailleurs ou mettra-t-il un terme à sa carrière ? Le flou demeure. Le club brésilien n’a toujours pas communiqué sur la fin de son contrat ou un possible prolongement jusqu’à fin juin.