Cette année, la Fête de la Salette propose une gamme complète d’attractions pour satisfaire tous les goûts : des manèges à sensations pour les amateurs d’émotions fortes, des manèges adaptés à toute la famille et même des manèges spécialement pour les enfants.

Retrouvez également de nombreux stands de restauration et autres…

L’occasion parfaite de passer d’agréables moments entre amis ou en famille durant cette édition 2023 de la Fête de la Salette qui débute ce vendredi 15 septembre jusqu’au 19 septembre.

Pour cette édition 2023, Saint-Leu accueille « The Prophecy », groupe phare de seggae venu de l’île Maurice. Emmené par son leader à la voix charismatique, Murvin Clélie, The Prophecy sera en concert live et gratuit le samedi 16 septembre à la Ravine Saint-Leu.

Du 15 au 19 septembre, retrouvez en concert Jim Rama, T- MATT, Algéric, Aïssya, Clif Azor, Varaine Ben, Morgan, Olivier Brique, Progression, les artistes et DJ de Saint-Leu

Manèges, stands forains, radio-crochet : les animations traditionnelles de la Fête de la Salette seront au rendez-vous.

Le 24 Septembre, place à la journée 3ème jeunesse avec l’ambiance rétro sous le parc du 20 décembre.

Un événement en partenariat avec Antenne Réunion et Exo FM.