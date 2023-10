Ce vendredi, à 14h, beaucoup d’élèves des écoles de Sainte-Marie n’ont rien reçu à manger. Certains ont dû se satisfaire d’un paquet de chips, d’une madeleine et d’une bouteille d’eau d’après des parents d’élèves sainte-mariens.

Depuis la fermeture de la cuisine centrale de Beauséjour, à Sainte-Marie ce mardi, les écoles n’ont pas pu assurer le service méridien aux élèves rapportent plusieurs parents. Certains marmailles ont reçu qu’un paquet de chips ce midi, d’autres n’ont carrément pas eu cette chance et se sont venu rentrer en classe cet après-midi le ventre vide.

La mère de Chris, en maternelle à l’école Marie Gaudin le dit fermement : « Le mois prochain, je ne paierai pas les 30 euros de facture pour la cantine ! » A 13h40, elle vient de recevoir un email de l’école, son fils n’a reçus qu’un paquet de chips, une madeleine et une bouteille d’eau en guise de « repas ».

Une autre maman, en colère, nous dit que son enfant, Eiden, n’a pas eu cette chance à l’École du Parc : " Grâce à un groupe de parents d’élèves, on a appris que les enfants n’avaient pas été nourris à 14h. Les maternelles se sont endormis de faim et de fatigue. "

Depuis 14h40 une manifestation se déroule en présence des parents d’élèves et du maire, dans la salle de la fête de la mare.

Pour rappel, suite à un avis officiel émis par la Direction des Affaires de l’Agriculture et des Forêts (DAAF), la commune de Sainte-Marie annonce la fermeture temporaire de sa cuisine centrale. "Le maire, en accord avec les directives de la DAAF, a pris cette décision afin d’effectuer les travaux nécessaires pour assurer la qualité et la sécurité des installations." Ainsi, la cuisine devrait être rouverte début novembre. En attendant et pour garantir la continuité du service, la ville a assuré dans un message posté sur Facebook ce jeudi que "Jeudi et Vendredi de cette semaine : Des repas froids seront assurés et livrés aux enfants des écoles de la commune par un prestataire externe"

Et "à partir de la semaine prochaine : Les repas en liaison chaude seront également pris en charge par un prestataire externe. La commune veillera à ce que les repas servis respectent les normes de qualité et de nutrition essentiels au bon développement de nos jeunes Sainte-Mariens".