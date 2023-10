Fabien Maillot est un chanteur de rue Tamponnais. Habitué de chanter lors des marchés forains, il est aujourd’hui interdit de chanter au marché du Tampon.

Fabien Maillot est un Tamponnais qui vit sa passion en chantant dans les marchés forains de l’île depuis deux ans.

Pourtant récemment, on lui a demandé de ne plus chanter au marché forain du Tampon... En effet depuis peu, il a l’interdiction de chanter au Tampon son propre quartier. La cause ? Un forain qui se plaint du bruit.

"Je chantais à côté de forains et ça se passait plutôt bien. Malheureusement ça n’a pas plu à un forain qui n’était pas très loin de moi. J’ai été convoqué par la maire pour me dire que tant que je n’étais pas déclaré, je ne pouvais pas chanter. Alors que je chantais bénévolement, je voulais juste partager ma passion et me faire connaître", explique le chanteur de rue.

Interrogés, les passants ne comprennent pas l’interdiction.

"Ce n’est pas dérangeant du tout, au contraire on chante et danse avec. Et puis c’est un jeune homme il faut lui donner sa chance", juge cette passante.

"Ca fait partie de l’esprit d’un marché forain ! Ca met de l’ambiance, du baume au coeur" estime ce promeneur.

"Il vient donner de l’amour aux gens le samedi matin, c’est louable et salvateur pour ce jeune homme", ajoute ce commerçant.

Si des vendeurs disent comprendre la passion de Fabien, d’autres sont plus embêtés par la situation.

"La musique en elle-même c’est pas dérangeant. C’est vrai que parfois c’est trop près. Et nous on a besoin de vendre, de se faire entendre et d’expliquer des choses aux clients", assume cette commerçante.

Problème d’emplacement, faute de déclaration, le représentant de la mairie et gestionnaire du marché s’explique : "Il est en attente d’autorisation. Sans ces papiers, il ne peut pas travailler. Il attend comme toute autre demande qu’on a à traiter sur les marchés", éclaire le gestionnaire, Jean-Michel Corré.

Désormais, Fabien Maillot compte mettre en place une pétition pour défendre son droit de chanter au marché.