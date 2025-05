Eva, jeune fille réunionnaise, est atteinte du syndrome Ravine. Ses proches lancent une cagnotte en ligne afin de lui financer un nouveau véhicule adapté.

Eva est la dernière d’une fratrie de quatre enfants, tous atteints d’une maladie génétique rare et sévère, le syndrome Ravine. Ses trois frères sont malheureusement décédés, Eva continue quant à elle à se battre contre cette maladie.

Eva est en fauteuil roulant, pour pouvoir sortir, aller à ses rendez-vous médicaux, se promener ou vivre des moments de joie avec sa famille, elle a besoin d’un véhicule adapté. Ses parents n’ont pas les moyens de financer ce véhicule. Cette voiture est bien plus qu’un moyen de transport, pour Eva, c’est la clé d’un quotidien moins isolé et d’un quotidien plus doux.

Ses proches ont lancé une cagnotte en ligne et font appel à la générosité des réunionnais. "Chaque don compte, chaque geste peut faire la différence. Ensemble, aidons Eva à prendre la route vers une vie meilleure".

Le lien de la cagnotte :

https://app.lacagnottedesproches.fr/cagnotte/eva-a-besoin-de-vous-pour-rouler-vers-la-liberte/?fbclid=IwY2xjawKKlI1leHRuA2FlbQIxMQBicmlkETBPaXVNc09VZFRRelBQYzFqAR44FvB4RSrNeg8CJpO08oR-2GEvYgqP5xlpeAKWRP0CEV0l7bg1HSRdWEPD7A_aem_LO0paz-CHEgaBRWyvN37Ew