Un barrage dressé depuis 6h30 ce matin à Saint-André. Jean-François Sababady ne peut plus accéder à son champ depuis deux mois après le passage de Garance.

« Je veux des solutions rapidement. Le 20 mars on m’a dit qu’on va installer un poteau pour rehausser les câbles et là j’attends encore. Je veux un responsable d’EDF et d’Orange et ensuite on débloquera la route ».

L’UPNA apporte également son soutien à l’agriculteur de l’Est : « Un cas comme ça il fallait résoudre le problème rapidement. Aujourd’hui, rien n’a été fait et c’est encore des pertes pour l’agriculteur. Ce n’est pas normal d’attendre plus de deux mois ».

Les agriculteurs se disent délaisser, car aucune intervention n’a été faite sur place malgré les nombreuses tentatives d’échanges. Si des négociations ne sont pas entamées dans la journée, les agriculteurs feront valoir leur droit de façon plus conséquente : ils bloqueront plusieurs ronds points de la commune de Saint-André.