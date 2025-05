Le 15 mai, le PDG de GBH, Bernard Hayot a été décoré en tant que Grand Officier de la Légion d’Honneur et ce par le Président de la République lui-même. Un fait dénoncé par de nombreux politiques étant donné le scandale qui entoure ce géant de la grande distribution. La députée de la 4e circonscription de La Réunion, Emeline K/Bidi, a réclamé des actions concrètes du gouvernement.

Ce mardi, la députée réunionnaise Emeline K/Bidi s’est adressée au Premier ministre lors d’une séance à l’Assemblée nationale.

"Bernard Hayot, vous le connaissez, fondateur du groupe GBH, principal acteur du commerce en Outre-mer. Selon le ministre des Outre-mer, il « joue un rôle d’étouffement de l’économie et du pouvoir d’achat en Outre-mer ». Celui qui depuis 2018 refuse de publier ses comptes, celui dont les bénéfices atteignaient la somme astronomique de 900 millions d’euros. Qui paye cette belle médaille M. le Premier ministre ? Vous le savez, ce sont les familles d’Outre-mer, ce sont elles qui payent cette belle médaille offerte au Président du groupe Hayot. Cette distinction, c’est la prime à la vie chère."

Pour rappel, le Groupe possède notamment des supermarchés et des concessions automobiles dans plusieurs territoires ultramarins. Il a été demandé par la justice de publier ses comptes annuels avant le 13 février, date d’une audience au tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Le Ministre des Outre-mer pointait "l’opacité et l’accumulation des marges de GBH", pour certaines causes de la vie chère en outre-Mer.